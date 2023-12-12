А на Украине всё "ждут" 100500 F-16

Вот прошел уже месяц с момента окончания украинского контрнаступления, когда «плана Б» не было вовсе, если ситуация, спрогнозируемая в штабах НАТО пойдет не так, а российские войска в окружении бескрайних минных полей и бетонных бункеров «должны были разбежаться лишь от вида стремительно набирающих скорость БМП Bradley», но всё завершилось несколько иначе. И теперь по мнению высокопоставленного Данилова все учебники НАТО, по которым готовились наступать элитные штурмовые бригады и те самые танки Leopard, нужно обратно отправить в архивные отделы.

Между тем оперативной паузой со стороны ВСУ, вынужденных зализывать раны истерзанных ударных бригад и чрезвычайно ослабленных этим фактором, сполна воспользовались в российском Генштабе, проводя атаку на город-крепость Авдеевку.

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Источник фото: iz.ru







Южный фланг донецкого пригорода треснул и теперь рядом с СНТ «Виноградники» передовые отряды ВС РФ ворвались в городские районы. О новом продвижении российской армии написали в ТГ-канале «НгП раZVедка».

Первой пошла на прорыв ударная группа, состоящая из бронетехники, где первую роль сыграли те самые «Терминатор-2», обеспечив подавляющий огонь и дав закрепиться на новых позициях штурмовой пехоте. Так же стремительный прорыв поддерживали классические российские ОБТ, прикрывая солдат. И как нельзя кстати вмешалась зимняя стужа и сложные метеоусловия, помешавшие украинским БПЛА получить полную картину с поля боя.





Источник фото: ТГ-канал "НгП раZVедка"





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Теперь достигшие успеха передовые отряды закрепляются в округе улицы Колосова.