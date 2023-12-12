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Высокопоставленные функционеры Киева один за другим, постепенно, стали признавать результаты летне-осеннего контрнаступления ВСУ, когда отборные штурмовые подразделения украинской армии, вышколенные западными инструкторами и укомплектованные западной бронетехникой, такой как немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, в ходе лобовой многодневной атаки не смогли прорваться через масштабные минные поля и полевые фортификационные сооружения, созданные по всем канонам советской военной науки. Причём ВСУ в своём наступлении руководствовались планами и маневрами, взятыми из так называемых штурмовых уставов НАТО.
А теперь благодаря секретарю СНБО Алексею Данилову выясняется «внезапное»: «Учебники НАТО, по которым ударные группы ВСУ пытались наступать, нужно все до единого вернуть в архивы». Об этом было заявлено во время беседы с журналистом BBC.
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Источник фото: BBC.com
Вместе с тем Данилов не стал умалчивать и о непростом текущем положении на ЛБС, где украинская армия отчаянно бьется, но всё равно под валом объективных факторов вынуждена отходить на запасные позиции, неся при этом ощутимые потери.
Вместе с тем западные эксперты и действующие генералы НАТО не спешат брать ответственность на себя и на свои методы, заявляя, что это уже ВСУ всё неправильно «поняли», решив размыть свою ударную группировку и наступать не так, как «написано» в учебных пособиях североатлантического альянса. К тому же «оказывается», практически невозможно продвигаться вперед, если у тебя нет подавляющего превосходства в небе.