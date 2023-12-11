А сирены воздушной тревоги "предательски" молчали

В своем недавнем заявлении на Украине местные власти заявили, что научились сбивать «пачками» российские гиперзвуковые ракеты, в частности в публикации речь шла о Х-47М2, больше известном всему миру как «Кинжал». Но то ли умение украинских зенитчиков улетучилось, а то ли высокопоставленные функционеры просто хвастались выдумками, но 11 декабря «Кинжал» снова прилетел в Киев. Ударам подверглись стратегические цели военной направленности, в том числе ЗРК «Patriot», значительно пострадавший минувшей весной после массированного ракетного налёта.





реклама

Его "величество" Кинжал. Источник фото: rg.ru







И как писалось сегодняшним утром, из-за высокой скорости полёта воздушного снаряда и его «неудобной» баллистической траектории, тревожные звуки сирены раздались после того, как многочисленные объекты в объятьях пламени стали взрываться. По мнению экспертов по зенитным вооружениям это произошло из-за слишком крутого угла атаки в 73-градуса к горизонтальной плоскости земной поверхности, что делает практически невозможным отслеживание сканером-антенной MPQ-53/65, сообщает ТГ-канал «Русское оружие». Подобным образом атакует и «Искандер».





Радар MPQ-65. Источник фото: google.com





Между тем своевременное обнаружение все равно бы не сыграло никакой роли, если бы операторы пусковой установки попытались использовать самые совершенные из модельной линейки «Патриота» зенитные ракеты PAC-3 MSE или PAC-3 GEM-T; по прошлому опыту весны узнав, что российская сторона целенаправленно хочет уничтожить дивизион ЗРК Patriot, при приближении гиперзвукового «Кинжала», расчёт специально расстрелял весь боезапас «в молоко» дабы избежать детонации боеприпасов на земле.





Пуск PAC-3 GEM-T. Источник фото: rtx.com



рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



