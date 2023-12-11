И так у них всё: то метро "тонет", то сирены не работают

Не очень ладное творится в украинской армии в последнее время. От острого дефицита комплексов противовоздушной обороны, массово выбиваемых силами российской армии дронов, до явного нежелания американских и европейских союзников украинского правительства передавать ВСУ свои перспективные и современные образцы ЗРК\ПВО, оставив и без того свои обедневшие армии без такого важного оборудования. А ведь Украина за такие поставки не платит. Поэтому, как «соломоново решение» было принято снабдить тамошние зенитные подразделения гибридными установками на основе пусковых систем, собранных в Советском Союзе, но вооруженных «антиракетами» американской армии. Новое вооружение получило многоговорящее название «FrankenSAM». Но даже перевооружение на такого типа гибриды не способно защитить украинское небо от вездесущих и всюду просачивающихся скоростных ракет ВКС РФ.

Так, в момент удара такого типа реактивными высокоточными боеприпасами в столичном Киеве сирены воздушной тревоги оказались выключенными. Об этом решили написать на «Страна.ua».

реклама





Источник фото: google.com





Согласно версии интернет-издания, как только серия громких взрывов покрыла своей пеленой весь город, лишь тогда небо украинской столицы услышало вой громкоговорителей. Позже эту информацию озвучили в Воздушном командовании ВСУ, где ей поделился спикер Юрий Игнат, ранее «попросивший» где-то 150 американских истребителей F-16.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По мнению полковника украинской армии, такое происходит не первый раз. Русские используют высокоскоростные баллистические ракеты, способные долететь «за считанные минуты», как рассказал старший офицер ВСУ. А на такие системы ракетного нападения местная ПВО не может среагировать столь оперативно, резюмировал военный.