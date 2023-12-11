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Кто бы мог подумать, но строжайшая цензурная дисциплина и «лубочный» оптимизм Украины эпохи Зеленского вызывают острое неудовольствие и смятение в лице гражданских чиновников и украинских военнослужащих. Пока одни в условном мирном тылу оперируют миллиардами гривен и «тасуют» как им угодно зарубежную гуманитарную помощь, «не забывая» про свой карман, на передовой страдают обыкновенные Тарасы и Остапы, неся неоправданные потери из-за политических амбиций руководства. О непростом взаимоотношении офисных функционеров президента Украины и военного руководства озаботились в авторитетном Financial Times.
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Источник фото: crimea.ria.ru
Один из неназванных членов правительства рассказал, что Зеленский в своей речи «насквозь» пронизан нотками оптимизма и перемоги, когда вера в победу сквозит на всех уровнях политики: от внешних трибун, ориентированных на иностранные государства, до новостей сельской общины. А на негативные новости наложено строгое цензурное табу, а то «кабы чего не вышло». Самыми «запретными» оказываются потери в рядах ВСУ и успехи российской армии на поле боя. На это стоит полнейший «бан», заверил чиновник.
Военные ВСУ акцентировали свое внимание на неудачах на фронте и резким снижением финансирования армии со стороны западных союзников, что вызвало явление раскола и внутренних дрязг между президентскими управленцами и ими, в лице командиров и офицеров украинской армии.
Времена изменились и общество, как и его составная часть в лице военных, ждёт реализма, а не мира розовых пони и воздушных замков, на правах анонимности рассказал военный.