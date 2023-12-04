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УП: Залужный решил попросить у США 17 млн снарядов и этой просьбой очень удивил Ллойда Остина
За чей счёт банкет? Подумалось американскому министру обороны

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   Генерал Валерий Залужный хочет, чтобы Пентагон выделил украинской армии 17 млн. артиллерийских снарядов, что в крайней степени удивило американского министра обороны Ллойда Остина во время последнего визита в украинскую столицу минувшей осенью. Об утекшей приватной беседе решила написать «Украинская правда», осведомлённая происходящим через свои источники.

   И как написали в публикации, такое количество снарядов, даже если захотеть собрать для нужд ВСУ, не найдётся во всём целом мире, а не то что бы в бездонных армейских арсеналах США.

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   Но это лишь половина разговора и требований. Главком ВСУ сделал подсчёты и решил, что Украину «спасут» порядка 400 млрд. долларов, необходимых для выхода на границы 1991 года.


Источник фото: Lenta.ru


   А ещё украинскому генералу сильно мешает офис украинского президента, непрестанно вмешиваясь в руководство действующими войсками, внося свои коррективы в наступательные и оборонительные операции значимого уровня.

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   Между тем такая политическая игра в «две армии» плохо влияет на боеготовность ВСУ в целом и вгоняет в уныние ряд солдат и офицеров, не понимающих, какое неподходящее время для подобных действий нашли два украинских лидера, когда Авдеевка может быть утеряна в любое время, а вместо украинских позиций у Токмака, ВСУ вынуждены отдавать и занятые с таким трудом окопы и блиндажи рядом с Работино. Причем на завоевание последнего были брошены дорогостоящие немецкие танки Leopard, неприятные удивившие западные СМИ своим массовым уничтожением.

#ллойд остин #валерий залужный
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