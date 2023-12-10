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Madarator
Минобороны РФ отчиталось о впервые примененных в боях на передовой ударных вертолетах Ка-52М на СВО
Новые Аллигаторы стали куда более приспособленные к зиме

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  Кардинально отличается ситуация между украинской и российской армиями в зоне противостояния на Востоке Украины. Если первая страдает от обострившегося дефицита солдат, боеприпасов и вооружений, безграмотно растратив первые на полях неудачного летне-осеннего контрнаступления в Запорожской области и в боевых действиях рядом с потерянным Артёмовском для попытка вновь войти в него, после штурма последнего ЧВК «Вагнер», о чем сообщают западные средства информации в лице France 24, всё с точностью на наоборот обстоит дело у российской армии, в которую массово записываются контрактники под полмиллиона человек и разогнавшийся отечественный ОПК, поставляющий в действующую армию самые свежие новинки из мира вооружений.


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Источник фото: gazeta.ru


   Так в Минобороны РФ отчитались о первом использовании обновленной версии знаменитого вертолёта «Аллигатор». Ка-52М уже успел проявить себя на передовой СВО, о чём и написали в РИА Новости.

   Экипаж ударного вертолёта нанёс огневое поражение по заранее выявленным группой разведки координатам в Донецкой области, оказывая поддержку с воздуха штурмовым подразделениям. Обстрел украинских позиций был осуществлен посредством НУРСов – неуправляемых авиационных ракет. В ходе огневого налёта были поражены опорные пункты с личным составом. После повторной доразведки выяснилось, что были повреждены бронетехника и разрушены оборонительные позиции ВСУ.

   Ка-52М в качестве набора обновления получил улучшенный антенну-радар кругового обзора с возможностями действовать ночью и при сложных метеоусловиях и специальную «антилед-систему» для лопастей, позволяющей работать в 30-градусный мороз.


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#ка-52 #ка-52м #аллигаторы #разведывательно-ударный вертолёт
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