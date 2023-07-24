В чём новый "русский крокодайл" лучше старого разбиралось издание The Drive

В мировой сети Интернет появились фотографии новой версии разведывательно-ударного вертолета ВКС РФ Ка-52М "Аллигатор", известного на Западе как Hokum B. О новой модернизации известно не так много, но ТГ-канал FighterBonber пролил чуть больше света на этот вопрос, разместив в телеграме несколько снимков обновлённого "Аллигатора" в момент получения пилотами воздушной машины гуманитарных сборов от волонтёрских организаций российских активистов.





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Источник фото: ТГ-канал "FighterBonber"





Так эксперты с американского сайта The Drive "подсмотрели" некоторые особенности этих фотографий, отличающие новую версию от "классического" вертолёта 1997 года релиза.

Согласно комментарию американцев, новый Hokum B получил иной окрас корпуса, улучшенные датчики ракетных пусков противника и электронно-оптическую станцию наведения и новый программный комплекс системы управления огнём: теперь "Аллигатор" умеет использовать легкую многоцелевую управляемую ракету, больше известную как "Изделие 305". Кроме этого на вертолёт смонтированы лопасти с нагревательными элементами повышенной мощности, позволяющими вертолёту осуществлять полёты при более низкой температуре.