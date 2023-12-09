Вот тебе и "успехи" украинского контрнаступления

Пока официальный Киев в своих громких заявлениях утверждает, что готовится нечто такое, что в будущем году сможет «вытеснить» российскую армию из Крыма, а военные аппетиты ВСУ не распространяются только на пресловутые истребители F-16, когда можно «заказать» куда более современные палубные самолёты F-18 Hornet и ударные вертолёты Apache и Black Hawk, кажется на застывшем до недавнего времени ЛБС украино-российского противостояния началось движение. Причём новые факты лягут горьким бременем на утерянные, получается уже «бесполезно» западную бронетехнику в лице немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley, помимо собственно элитных штурмовых подразделений ВСУ, понесших невиданные потери в ходе крайне неудачного контрнаступления в Запорожской области. Причем по результатам шестимесячной операции не удалось достичь не только побережья Азовского моря, но и добраться до «промежуточного» Токмака, являющегося крупным транспортным узлом.





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Источник фото: gazeta.ru





Теперь российские войска просто взяли и вернули под свой контроль с таким трудом занятые ВСУ сёла Старомайорское и Урожайное на Времевском выступе. Именно такой информацией располагает военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке. Для соответствующей достоверности публикации он прикрепил спутниковую карту российских успехов.









Напомним, сёла Старомайорское и Урожайное были захвачены ВСУ по итогу июля и августа прошедшего лета и до сего дня находились под контролем Украины.

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А ведь ВС РФ ещё толком и не начинали, так как ударные группировки размером с дивизию и армию находятся в резерве.