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Madarator
"Атомные котята" появились вблизи ядерного комплекса Селлафилд в Англии
Чем не устроили милые мурчащие, нисколечки не похожие на японскую Годзиллу, предстоит разобраться

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   В издании Daily Mail подняли тему ядерной опасности, которая якобы по утверждению местных жителей населённого пункта Сискейл исходит от стаи местных уличных кошек, обитающих вблизи ядерного комплекса «Селлафилд». Так активисты Radiation Free Lakeland взяли на анализ фекальные массы тамошних мурчащих и обнаружили в них высокое содержание радиоактивного плутония. Дальнейшее глубокое исследование отходов жизнедеятельности показало, что помимо плутония, там обнаружились и следы цезия.

   Как оказалось, «атомными кошками» стали дикие особи, подкармливаемые добросердечными работниками крупнейшего ядерного объекта в европейской части континента. Помимо питания, сотрудники атомного объекта давали им кров в течение «десятилетий» под обителью огромных паровых труб.

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Источник фото: Пикабу


   Как только этот факт обнаружился, местные жители городка подняли волну критики за излишний «гуманизм». Якобы нарушение природных законов из-за милосердия к животным теперь грозит уже и вовсе неиллюзорной опасностью людям. А ведь от ядерного объекта до деревни всего около пяти километров.

   Но руководство Селлафилда встало на защиту «атомных котят», с ходу отбросив все «недобросовестные» обвинения. Причем по заверению топ-менеджмента, представители кошачьих, воспитанные рабочими станции, ни в коей мере не угрожают миру, как и самому Сискейлу.

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   Правда журналисты всё-таки смогли добраться до внутренней документации предприятия, где обнаружили, что руководство грозило штрафами и иными наказаниями добросердечному персоналу, неровно дышащему к мяукающим «друзьям».

#кошки #новости великобритании
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