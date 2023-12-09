Что очень мешает украинской армии здесь

Неудобное географическое положение Артемовска и его округи делают для украинской армии атаку и разведывательную работу FPV-дронов здесь неэффективной. Как максимум 90% из используемых ударных дронов FPV-типа не достигают целей атаки. Во всём «виноваты» резкие перепады местных высот и активно работающие средства радиоэлектронного противодействия с российской стороны. В этом уверен офицер подразделения по борьбе с БПЛА. По словам командира с полевым позывным «Турок», украинские группы из-за этого терпят много «неудобств».





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Источник фото: rg.ru





И сразу привел горячий пример: из примерного числа в 100 воздушных аппаратов до российских позиций долетают от силы 10 ударных устройств. Но во всём виновата не только высота, тяжело воздействующая на украинскую технику из-за местной особенности с резким изменением высотных характеристик. Тут много низменностей и холмов. Украинцы пытаются решить эту проблему установкой дополнительных ретрансляторов в добавок к штатной конструкции дронов.

Но вместе с тем «Турок» отметил работу украинских операторов дронов работой над ошибками, когда бойцы ВСУ стали возвращать после атаки свои воздушные аппараты назад, сбрасывающие боеприпасы. Раньше такая тактика со стороны украинских бойцов не использовалась ввиду своей сложности.

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Правда такой прогресс на одном направлении не отменяет того факта, что ВС РФ уже превзошли как по количеству, так и по качеству своих украинских коллег. Порой с помощью российских дронов некоторые украинские солдаты даже успешно сдаются в плен.