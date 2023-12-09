Вот тебе и "ржавые" ракеты, говорили они

Интересный случай произошёл на передовой СВО, во время которого украинские бойцы попытались договориться с оператором дрона российской армии. Так на опубликованных кадрах с ТГ-канала «Архангел Спецназа», украинские военнослужащие, видя дальнейшую бесперспективность ситуации и понимая к чему ведёт, отбросили оружие в сторону и начали разговор.

По первым секундам видео понятно, что так называемый квадрокоптер-сбрасыватель метким попаданием уничтожает «первую нору», разворачивая тяжелым боеприпасом земляное укрытие. Как оказалось, «лисья поляна» оказалась непустой – там пряталась 2-ка солдат ВСУ. Поняв что следующее попадание может быть последним, они переместились на запасной вариант. Но и он оказывается разрушен сброшенным снарядом. А вот третьей норы не оказалось в наличии.

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Источник фото: medgadgets.ru







После чего посредством знаковой коммуникации военнослужащий ВСУ по видеосвязи объяснил оператору российского БПЛА о намерении сложить оружие и добровольно проследовать в направлении российских позиций.

В другом подобном случае один из «тяжелых» со стороны украинской армии, оставленный во время неудачной атаки, солдат ВСУ был эвакуирован с поля боя российской стороной и тем самым спасён.

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Хочется сделать акцент, что с наступлением новой эпохи, подобных случаев будет много больше из-за появления на вооружении версий барражирующих боеприпасов с интегрированным тепловизором и общим количеством новых образцов, где по материалу в Forbes сообщается о 1000 производимых различных БПЛА российским ОПК.