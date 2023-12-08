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WSJ: ВСУ опустошены потерями и дефицитом оружия – 2024 год не станет временем крупного наступления
Но велика вероятность что следующий год может стать годом большого отступления

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   Проходящий год, как та самая глубокая трясина, вытащила из украинской армии во время неудачного наступления «все соки», оставив без опытных штурмовиков и их командиров, растеряв на полях сражений под Работино сгоревшие немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Поэтому следующие 12 месяцев не станут для Киева временем для крупного наступления. Такого мнения придерживаются в свежей публикации авторитетной Wall Street Journal.

   Чтобы изменить ситуацию, украинскому Генштабу нужно дождаться прихода 2025 года, когда появится вероятность восполнить потери и получить надежду на новые военные поставки от успевших уже «остыть» от симпатий в отношениях с Киевом западных союзников. Причем это не мнение гражданских журналистов, а их выводы после общения с многоопытными военными экспертами, имеющими за плечами годы службы в армиях НАТО.

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Источник фото: bbc.com


   Теперь вместо смелых рейдов в направлении российских оборонительных позиций, украинской армии приходится самой в промерзшем от зимы грунте рыть глубокие траншеи в надеждах сдержать уже российское наступление. Именно это происходит в округе Красного Лимана, утверждается в публикации.

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   Вместе с тем ещё не «остыл» ушедший ноябрь, в западной прессе продолжают с холодным удовольствием смаковать многочисленные причины, почему-то самое громко анонсированное контрнаступление в Запорожской области окончилось провалом, обломившись об зубья российских минных полей и бетонных полевых укреплений, щедро «сдабриваемое» барражирующими боеприпасами «Ланцет» и другим тяжелым вооружением, которого у ВС РФ стало чрезвычайно много.

#wall street journal
Источник: wsj.com
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