Но велика вероятность что следующий год может стать годом большого отступления

Проходящий год, как та самая глубокая трясина, вытащила из украинской армии во время неудачного наступления «все соки», оставив без опытных штурмовиков и их командиров, растеряв на полях сражений под Работино сгоревшие немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Поэтому следующие 12 месяцев не станут для Киева временем для крупного наступления. Такого мнения придерживаются в свежей публикации авторитетной Wall Street Journal.

Чтобы изменить ситуацию, украинскому Генштабу нужно дождаться прихода 2025 года, когда появится вероятность восполнить потери и получить надежду на новые военные поставки от успевших уже «остыть» от симпатий в отношениях с Киевом западных союзников. Причем это не мнение гражданских журналистов, а их выводы после общения с многоопытными военными экспертами, имеющими за плечами годы службы в армиях НАТО.

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Источник фото: bbc.com





Теперь вместо смелых рейдов в направлении российских оборонительных позиций, украинской армии приходится самой в промерзшем от зимы грунте рыть глубокие траншеи в надеждах сдержать уже российское наступление. Именно это происходит в округе Красного Лимана, утверждается в публикации.

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Вместе с тем ещё не «остыл» ушедший ноябрь, в западной прессе продолжают с холодным удовольствием смаковать многочисленные причины, почему-то самое громко анонсированное контрнаступление в Запорожской области окончилось провалом, обломившись об зубья российских минных полей и бетонных полевых укреплений, щедро «сдабриваемое» барражирующими боеприпасами «Ланцет» и другим тяжелым вооружением, которого у ВС РФ стало чрезвычайно много.