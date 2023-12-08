В чувстве юмора нации Олафа Шольца не откажешь

Ряд западных авторитетных изданий пишет, что украинская армия помимо настоящей календарной зимы может «замерзнуть» без своевременных военных поставок стран НАТО, в частности США, где в настоящий момент происходят внутрипарламентские прения между партией республиканцев и демократов, явно неспособных прийти к общему консенсусу из-за слишком сильных противоречий по внутренней политике на последнем 12-месячном отрезке перед грядущими президентскими выборами. Так на «финальное» решение в этом году по вопросу военных поставок для Украины осталась лишь одна неделя, после чего конгрессмены отправятся на заслуженный рождественский отдых, после чего могут приступить к повторному рассмотрению выделения помощи лишь в Январе.





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Источник фото: tvr.by





А тем временем Германия, в частности Бундесвер, сообщили, что передают украинской армии 250 снарядов «тяжелого» 155-мм калибра. Но что бы хоть как-то подсластить горькую пилюлю военной помощи, больше похожей на открытую насмешку, в ВСУ так же отправятся беспилотники VECTOR в разведывательном варианте; обнаруживающий комплекс LUNA NG, патрульный транспорт, грузовики Zetros и 100 тыс. медицинских аптечек.

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Ещё более откровенен госсекретарь США Этони Блинкен, заявивший, что 90% финансовой помощи, предназначенной для украинской армии, останется на территории Соединённых Штатов, поддержав отечественную оборонную отрасль, позволив открыть новые производства и привлечь дополнительный рабочий персонал. Причем тут у Вашингтона дела идут настолько хорошо, что приходится разыскивать пенсионеров, принимавших в былые «тучные» времена в разработке и производстве вооружений и боеприпасов.