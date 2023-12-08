Гладко было на бумаге, да забыли про овраги – а по ним ходить

Украинская армия осталась у разбитого корыта, как в пушкинской «сказке о рыбаке и рыбке», когда контрнаступление ВСУ споткнулось и упало в пропасть с названием «провал»: ни главная цель с выходом к берегам Азовского моря, ни промежуточная – с занятием населённого пункта Токмак, выполнены не были. А Россия так и не стала слабеть, как в политическом, так и в военном отношениях. Об этом решила высказаться немецкая Focus.

В публикации говорится, что тот самый ожидаемый бронетанковый клин, составленный из германских танков Leopard 2 и американских Bradley, не смог разделить российскую группировку на две части.

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Между тем словно собираясь сгустить краски, в издании указали, что и не следовало ожидать иного положения, чем то, которое образовалось у украинской армии. Во всём этом «виноваты» неправильное планирование и лишние дискуссии. Причем проблемы заключались в «разностных подходах», как стороны украинцев, так и их союзников: британцев и американцев, которые даже между собой не могли прийти к какому-то одному согласованному мнению. Так военная стратегия «не строится», уверены в материале обозреватели.





Источник фото: рбк





Вместе с тем согласно обнародованной информации, Киев хотел использовать тактику «распыленных» ударов, а командование США настаивало на одном сосредоточенном ударе в лоб российской группировке в Запорожской области.

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По итогу сторонам пришлось пойти на компромисс, спаяв воедино обе стратегии: лобовые штурмы сразу на многих направлениях. Но было уже поздно — генштаб ВС РФ уже всё подготовил, когда ударные кулаки ВСУ просто врезались в минные поля и окопы, безнадёжно застряв там.