Малосольное лакомство "предназначено" для поражения легкой бронетехники и живой силы

Пока на Украине рефлексируют, почему столь тщательно спланированное контрнаступление дало осечку, ведь в его разработке участвовал весь цвет британского и американского генералитета, «вкусившего» плоды побед в Ираке, и на первоначальном этапе войны в Афганистане. Но всё это оказалось бесполезным в зоне проведения российской спецоперации, когда мужество российской армии, а ещё её глубокие окопы и обширные минные поля сначала до неприличия замедлили тщательно выпестованные элитные штурмовые бригады ВСУ, а потом и затормозили их окончательно, и кажется ВС РФ начинают ломить ситуацию в свою сторону, где отечественный ОПК развернулся полностью, дав уже российским штурмовикам такие передовые средства наступления, как дроны-камикадзе.

Одним из таких стал воздушный аппарат с овощным названием «Огурец», созданный екатеринбургским подразделением «Каскад — Урал». О разработке рассказал руководитель центра спецподготовки Антон Федорович.

реклама





Источник фото: ura.ru





БПЛА относится к классу FPV-дронов малой дальности, где 2,5 взрывчатого вещества могут быть доставлены до окопов противника на расстояние в 5000 метров и могут быть применены для поражения скоплений живой силы или повреждения лёгкой бронетехники.

В комплект поставок входят набор, включающий в себя до 10 дронов с пультом управления, очками, АКБ и кейсом-переноской.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Именно СВО дала старт российскому БПЛА-строению, увеличив его по ассортименту, так и по количеству, предоставив миру «Герань», «Ланцет», «ВТ-40 (Владлен Татарский)», «Упырь» и «Привет».