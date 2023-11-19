Такие данные предоставили украинские чиновники об успешном налёте 18 ноября

Массированная атака 18 ноября беспилотных ударных аппаратов позволила российской армии лишить электричества большое количество военных целей. Без электроэнергии остались сотни городов на Украине. Такие данные предоставило информационное агентство Reuters, проведя беседу с группой украинских провластных функционеров.

По уточненным данным, результативность ночной атаки достигла максимальных значений, так как подспудно лишились электричества 400 городов. Сюда входят весь юг восточноевропейской республики, южно-восточное направление и север.

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Как сообщил ряд информированных отечественных телеграм-каналов, в направлении Украины сегодняшней ночью зашла вторая массированная волна ударных БПЛА.

Взрывы прозвучали в столичном регионе и самом стольном граде. А воздушная тревога прозвучала ещё в нескольких областях Украины: Полтавской, Сумской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой и ряде других регионов.

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Причем ожидать снижения накала подобных ударов в краткосрочной или даже среднесрочной перспективах не приходится: по данным MAXAR, предположительно в Елабуге, строятся новые цеха и расширяется производство БПЛА, таких как "Герань".