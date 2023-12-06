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Madarator
В "Милитаристе" показали, как выглядит гибрид МТ-ЛБ и Тунгуски, который скоро будет на передовой СВО
Российские оружейные умельцы славятся выдумкой и прекрасным умением создавать новое

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   Пока на Украине возмущаются, что при прилёте российского лидера Владимира Путина в ОАЭ его вместе с почётным караулом на верблюдах и парадном карауле встретили американские истребители F-16, «подсветившие» абу-дабийское небо в цвета триколора, а на самом деле это были учебные итальянские Aermacchi MB-339, в ТГ-канале «Милитарист» разместили фотографию «неизвестного» гусеничного объекта с вооружением.


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"Тор" на шасси ГМ-5955. Источник фото: wikipedia


  Как оказалось, это был умело «скрещённый» бронетранспортёр МТ-ЛБ с боевым модулем «Тунгуска». Последний предназначен для прикрытия войск и объектов от ударов с воздуха, либо непосредственного перехвата вертолётов и самолётов противника. Разумеется такое боевое отделение способно бороться и с дронами. Что привлекает внимание, «классическая» 2К22 размещается на шасси ГМ-5975 или ГМ-352, изготавливавшихся на Мытищинском машиностроительном заводе.

«Гибрид» перевозил колёсный тягач КамАЗ-65225, следовавший по направлению к новым российским регионам.


Источник фото: ТГ-канал "Милитарист"


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   Что интересно, МТ-ЛБ стал той самой универсальной платформой, на которой оружейные конструкторы, как «за ленточкой», так и непосредственно в глубоком тылу, смогли создать широкий ассортимент огневых средств поддержки, оснащая советский БТР от установок с ракетами от РСЗО, до автоматических пушек калибра 57-мм, способных превратить любой Bradley в ржавое решето, если не перебить на две половины. Тем более один из M2A2 ODS-SA в ходе сложнейшей эвакуационной операции смогли вывезти в безопасный тыл.

#мт-лб #тунгуска
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