Если наступление продолжится дальше, то появится неиллюзорная угроза харьковской группировке ВСУ

Пока на Украине очень сильно раздосадованы высадкой своего «обширного» десанта в Вашингтоне, не сумевшего убедить республиканцев и демократов совместно проголосовать за пакет военной поддержки для ВСУ на следующий год, сумма которого составляет $61 млрд. И если Конгресс не сумеет договориться до так называемых рождественских каникул, то голосование может начаться только в следующем году, это при том что пакетов военной поддержки на 2023 год израсходовано на 97%. Тем временем российская сторона ведёт успешные наступательные действия под Северском, прорвав украинскую оборону севернее Бахмута (Артёмовска).





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Источник фото: google.com







На 14:00 по Москве максимальное продвижение составило 1500 метров, пишет с мест ТГ-канал «Военное дело».

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Успех способствует на всём протяжении северского участка. Причём по оперативной информации (пока ещё не подтверждённой) передовые группы штурмовых отрядов уже закрепляются на окраинах поселения Весёлое на южных окраинах Северска. Именно Северск является последним городом-форпостом в линейке обороны Северск-Артемовск-Соледар сил ВСУ (два последних города взяты штурмовиками ЧВК "Вагнер" прошлой зимой и прошлой весной соответственно). Как только населённый пункт падёт, ВС РФ могут начать наступательные действия по направлениям к Краматорску и Славянску. А уже дальше может получиться та самая непосредственная угроза харьковской группировке украинской армии. Что для украинского Генштаба весьма чревато и опасно в дальнейшей перспективе битвы за Юг Украины.