За беспилотной авиацией будущее, в том числе и военное

На фоне отказа в желании проголосовать за будущие поставки для Украины в следующем году наступательных вооружений, российский ОПК продолжает в «конвейерном» режиме поставлять для нужд действующей армейской группировки очередные партии прекрасно зарекомендовавших себя барражирующих боеприпасов. Так «Ланцет» из отрядов ВДВ, действующих на побережье Днепра в ходе грамотного использования ударного дрона накрыли две хорошо замаскированные станции ВСУ. Во время разведывательного рейда воздушных аппаратов были обнаружены радиолокаторы и мобильный комплекс связи украинской армии, которые и были накрыты.





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Источник фото: lenta.ru





В сообщении ТАСС указывается, что десантники уничтожили СТ-68 и П-18. Украинские информационные коммуникации были разрушены мощными зарядами дронов. Теперь связь рядом с украинскими позициями в этом районе на некоторое время будет либо очень неустойчивой, либо и вовсе прекратится до поставок новых РЛС на замену безвозвратно утерянным.





СТ-68. Источник фото: Википедия







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Обе уничтоженных РЛС принадлежат к радиоэлектронной технике, выпускаемой ещё в Советском Союзе, но получили серьёзные пакеты модернизации на Украине. Так СТ-68 способна работать по трём пространственным координатам и засекать низколетящие со слабоотражающими сканирующий сигнал поверхностями. Причем станция может работать в режиме повышенной сложности, когда активирован режим радиоэлектронного противодействия. П-18 работает в 360-градусном диапазоне и «фиксирует» существенное количество потенциальных целей.