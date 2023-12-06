То самое классическое "деньги есть, но не у вас". Пояски потуже и просто "держитесь"

Кажется для Украины и её армии настают чёрные дни, о которых так много слышим в международной прессе и в многочисленных выступлениях западных политиков и различных военных и экономических экспертов. И сегодняшнее событие нашло тому подтверждение, точнее тот самый результат, когда обнадеживающие вести из-за океана для Владимира Зеленского и Валерия Залужного поступят в неопределенный промежуток времени.

Так по результату секретного брифинга, где силы американских демократов должны были убедительно доказать республиканцам, что за выделение помощи Украине нужно незамедлительно проголосовать, провалился «на дно». О непростых взаимоотношениях в ходе дебатов написала The New York Times.

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Источник фото: Риа новости





Всё что увидели на совещании представители Белого дома, так это бесконечную брань между двумя фракциями. Окончание встречи дало ясный знак, что будущее голосование о военном транше для Украины окончится провалом. Да и той самой пресловутой двухпартийной поддержки кажется пришел конец. По крайней мере на ближайшее время.

Узнав результаты секретных переговоров, президент Джо Байден назвал их исход «полным безумием». Глава Овального кабинета считает, что такой ход событий в Конгрессе просто не совпадает с интересами США.

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Напомним «историю вопроса». Ещё в минувшем октябре помощники Байдена отправили в американский парламент запрос для оказания помощи двум странам – Израилю и США и ряду азиатских государств. Для этого вашингтонской администрации «требовалось» 106 млрд. долларов на 12 месяцев. Но прошло уже почти два месяца, «а воз и ныне там».