Того гляди, скоро для Украины здесь фронт и посыплется

Сегодняшняя ночь для украинского правительства и лично президента Владимира Зеленского была тем ещё «подарком» на фоне ошеломляющего неуспеха миссии по выделению восточноевропейской республике необходимого, как глоток воздуха, очередного военного транша. В американском парламенте местные законодатели не могут «поделить» свои политические амбиции и решить кому больше нужна помощь: внутренним устоям государства США, страдающего от бесконтрольного пересечения границы на юге страны, или Украине, где из-за дефицита практически всего на ЛБС, несут повышенные потери ВСУ, не в силах, как показать наступательный порыв, так и удержать на ряде направлений свои позиции. И простого решения тут нет. А вот что есть, это свежие данные геолокации, оказавшиеся в распоряжении Американского института военных исследований.

По самым последним данным, успехи российских штурмовиков в квадрате Авдеевки легко проверяются данными объективного наблюдения, говорится в материале ISW.

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Источник фото: mk.ru







В районе Авдеевки в северном направлении ВС РФ прошли дальше железной дороги в округе Степового. Для оказания большего эффекта на позиции украинских войск, так же осуществлялся маневр силами рядом с Первомайским. Причем данное село находится в тылу ВСУ, что лишний раз подтверждает, насколько россияне вклинились глубоко в украинские позиции, подчеркивается в докладе.





Источник фото: rt.com





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Не радует писавших отчёт американцев и скорый приход сюда морозов, когда в дело наконец после череды «дней грязи» вступит тяжелая бронетехника. А тем временем на южном фланге показывает результаты другие подразделения, атакующие в районе «Авдеевской промки» и в направлении поселения Спартак. Причём на Западе уверены, что это не настоящий южный фланговый удар, а лишь отвлечение украинского Генштаба. Статья переведена порталом ИноСМИ.