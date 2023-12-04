За такой трофей российской армии командование ВСУ точно не погладят по головке в Пентагоне

Кажется отблеск споров, царящих между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным на фоне захваченной Bradley M2A2 ODS-SA в кабинетах Пентагона поутихнет. С момента появления на поле боя американской БМП не было достоверных фактов о долгожданном трофее россиян бронетанковой техники «made in USA», чей факт добавит политических очков в стан кандидата от республиканцев на следующих президентских выборах в США, когда условный Дональд Трамп сможет с полным правом обвинить кандидата от демократов, «почему» Вашингтон отправил пусть и устаревший, но всё-таки предоставляющий некоторую ценность образец Украине, где не смогли эвакуировать повреждённую бронемашину в тыл, тем самым предоставив русским прекрасный шанс «ознакомиться» с её внутренним устройством и найти уязвимости. О последних решил рассказать бывший старший офицер Юрий Кнутов.





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Источник фото: anna-news.info







По словам экс-полковника, так называемый реверс-инжиниринг позволит разобрать машину до винтика и узнать, пусть небольшие, но уязвимости, а так же скопировать удачное техническое оформление некоторых агрегатов.

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Машину, которую пленили, была подбита в боях за Авдеевку в минувшем ноябре, где не имеющий оперативного смысла пригород Донецка украинские формирования удерживают вопреки военной логике, перебрасывая в полукольцо такие важные на других направлениях резервы и сжигая их в тяжелых уличных боях под постоянным градом снарядов (которых, согласно новому интервью главкома ВСУ Залужного Украине нужно около 17 млн.) и ударных дронов.