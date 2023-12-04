Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Эксперт: Захваченная россиянами БМП Bradley M2A2 ODS-SA поможет найти уязвимости в конструкции
За такой трофей российской армии командование ВСУ точно не погладят по головке в Пентагоне

реклама

   Кажется отблеск споров, царящих между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным на фоне захваченной Bradley M2A2 ODS-SA в кабинетах Пентагона поутихнет. С момента появления на поле боя американской БМП не было достоверных фактов о долгожданном трофее россиян бронетанковой техники «made in USA», чей факт добавит политических очков в стан кандидата от республиканцев на следующих президентских выборах в США, когда условный Дональд Трамп сможет с полным правом обвинить кандидата от демократов, «почему» Вашингтон отправил пусть и устаревший, но всё-таки предоставляющий некоторую ценность образец Украине, где не смогли эвакуировать повреждённую бронемашину в тыл, тем самым предоставив русским прекрасный шанс «ознакомиться» с её внутренним устройством и найти уязвимости. О последних решил рассказать бывший старший офицер Юрий Кнутов.


реклама

Источник фото: anna-news.info


   По словам экс-полковника, так называемый реверс-инжиниринг позволит разобрать машину до винтика и узнать, пусть небольшие, но уязвимости, а так же скопировать удачное техническое оформление некоторых агрегатов.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

   Машину, которую пленили, была подбита в боях за Авдеевку в минувшем ноябре, где не имеющий оперативного смысла пригород Донецка украинские формирования удерживают вопреки военной логике, перебрасывая в полукольцо такие важные на других направлениях резервы и сжигая их в тяжелых уличных боях под постоянным градом снарядов (которых, согласно новому интервью главкома ВСУ Залужного Украине нужно около 17 млн.) и ударных дронов.

#бмп bradley #bradley m2a2 ods-sa
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
Борис Рожин: Bradley удалось "вытащить" только со второй попытки под огнём танка и дронов-камикадзе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
3
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
6
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
32
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
22
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
64
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
10
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
36
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Алексей Ланин
15:29
Сюжетку проходить не пробовал?
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
Иосиф Джугашвили
15:27
А почему 3060ти говно?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Weismar
15:26
https://www.dns-shop.ru/product/fcc761c272a5ed20/videokarta-powercolor-amd-radeon-rx-6500-xt-itx-axrx-6500xt-4gbd6-dh/ https://www.dns-shop.ru/product/7f1a9ae25773ed20/videokarta-inno3d-geforce-gtx-1...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Роман Кузько
15:26
"Radeon RX 7600, которая лишь немного быстрее, чем Radeon RX 6650 XT" И? А еще она медленнее чем rx6900xt, можно хоронить короче Почему сравнивают с 6650хт, если надо со своим предшественником, как 4...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Алексей Сизиков
15:24
10 не уничтожена, наоборот она теперь стабильная, как 7,
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
swr5
15:21
98 мастхэв
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
mahmutil
15:20
Зачем мучать технологический труп.
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
Алексей Сизиков
15:20
Все будут играть за Люсию))) бабу с ... членом)))
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
swr5
15:20
Интерфейс запутаный, многие настройки или пропали бесследно или запрятаны в такую глубину, что пользователь не полезет. Круглые углы на старых окнах выглядят ужасно, вообще старый интерфейс то здесь, ...
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Алексей Сизиков
15:16
Это разогнанное ядро, в. APU ядра видео сильно не могут разогнаться, поскольку это повлечет за собой повышение температуры самого камня. Китайцы вон те вообще красавцы, вытаскивают дискретную графику ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем