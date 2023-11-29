Старая боевая машина на поле боя современного конфликта – это нонсенс и большая ошибка

Многие иностранные, как и отечественные эксперты здраво рассуждали и приводили выводы, что старые образцы тяжелой бронетехники на современном конфликте высокой эффективности с просто изобилием индивидуальных средств поражения тяжелой бронетехники и роями ударных дронов, и это без учёта классической ствольной артиллерии и РСЗО с танковыми пушками, просто обречёны на полях сражений российской СВО. Что и вышло на одном из видео, где засветился танк Леопард первого поколения, оставшийся навечно рядом с мёрзлой пашней. Уничтоженным оказался Leopard 1A5, переданный украинской армии одной из союзников Киева.





реклама

Источник фото: iz.ru





Впрочем начало видео ничего не предвещало такого, после чего станет понятно, что это первый и последний бой стальной махины. Но как оказалось, ствольную артиллерию ещё слишком рано переводить в запас или отправлять в военные музеи при её борьбе с танками. Так первым и единственным выстрелом был выведен из строя этот конкретный экземпляр, когда его заметил разведывательный российский дрон, умело взаимодействуя с артиллеристами. До попадания грузная машина ещё пыталась воевать, передвигаясь взад-вперед и огрызаясь огнём. Но то было до попадания, после которого понимая дальнейшую бесперспективность боя, украинские танкисты нашли лучший способ остаться в живых и бегом вдоль укрывающих их деревьев отправились в расположение к своим.

А ведь эксперты и обозреватели предупреждали, что не место такому старому танку здесь: лучшее, где бы он мог себя проявить — это появиться в российском или любом бронетанковом музее.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



