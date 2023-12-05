Меньше деньги нужно было разворовывать

ВКС РФ превосходит парк украинских самолётов боевой авиации по своим тактико-техническим характеристикам. К примеру МиГ-29 ВСУ во время миссий по воздушному патрулированию «не видят» Су-35 российской армии, а если им «подсказали» с земли информацию об этом событии, то и догнать их не в состоянии.

Именно об этом вышла очередная статья в авторитетном издании The Washington Post, где отставной украинский военный на условиях анонимности рассказал об устаревших самолётах ВСУ, вынужденных конкурировать в воздушных битвах с образцами более современного уровня, противостоящим им в украинском небе.

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Источник фото: wallpaperflare.com







Примером чему служит всё тот же МиГ-29 ВСУ, где максимальный радиус обзора в 64 километра с возможностью достать самолёт противника с 32 километров, совсем не чета таким же возможностям у Су-35, где задействуя антенну-радар «Ирбис», воздушные цели размерности «классический истребитель» видны уже в пределах 270 километров. А оснащение РЛС и интеллектуальной системой управления бортовым вооружением позволяет «взять на мушку» до 30 воздушных объектов сразу. Причем 8 из 30 таких целей могут быть атакованы одновременно ракетами с самонаведением.





Р-37М. Источник фото: missilery.info





Но по части «не догнать» экс-функционер слукавил: оба варианта, как МиГ, так и Су, выдают на-гора скорости до 2,3 Маха. Да и в чём смысл «догонять» воздушного оппонента, если сейчас не эпоха Второй мировой, когда для того, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны истребителя противника, не обязательно его наблюдать визуально или приближаться на критическое расстояние для пушечного огня: для всего этого в современных армиях на актуальных версиях боевых машин имеются ракеты класса «воздух-воздух», как раз таки и догоняющие цель.





Разведчик А-50У





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А в сегодняшних ВКС РФ пошли ещё дальше, используя в качестве радара подсветки цели самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, способный с расстояния в 600 километров чётко идентифицировать потенциальную угрозу и передать точные координаты объекта системе бортового вооружения истребителя ВКС РФ, где с безопасного расстояния для российского борта цель и уничтожается. Порой такое расстояние достигает 200 километров.