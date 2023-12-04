Отряд добровольцев Непала состоит из отставных кадровых военных, решивших заключить контракт с МО РФ

Под Авдеевкой были замечены те самые воинственные гуркхи из Непала, стойкость и мужество которых гремит на весь мир. О появлении добровольцев из далекой горной республики рассказал военкор из Донецка Марат Хайруллин.

ПО словам журналиста, отряд воинственных бойцов заключил официальный контракт с Минобороны РФ.

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Причем по некоторым слухам, непременным условием действия на передовой было участие в штурмовых операциях против ВСУ, где на такую просьбу прошли полным согласием со стороны МО РФ. Теперь штурмовая группа действует в боях за авдеевскую городскую агломерацию, ведя бои в составе 1-й Славянской бригады.

Причем бойцы-гуркхи из «Славянки» не какие-нибудь юнцы из селений, разбросанных в гористой местности Непала, а именно кадровые военные, в своём недавнем прошлом защищавшие родные просторы и желающие набраться действительного опыта на полях конфликта высокой интенсивности.

Для подготовки к оному все добровольцы стали участниками суровой подготовки на одном из военных полигонов ДНР, где получили необходимые навыки современного боя.





Источник фото: bigpicture.ru







Принято считать, что гуркхи практически никогда не отступают, так как для них трусость является тягчайшим грехом. И наоборот, доблесть в бою с превосходящим своей численностью противником, та самая искренняя радость, к которой стремится каждый воин из числа жителей гористого Непала.

Так последние прославились своей доблестью и молодецкой удалью в бою с десантниками Люфтваффе в битве под Монте-Кассино, с одними из самых боеспособных ударных сил Вермахта во время Второй мировой.

В частности предположение, что на СВО находятся воины-гуркхи, звучало из уст западной прессы и много ранее.





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