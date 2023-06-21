Украина привлекает известных наёмников, в том числе одних из самых знаменитых в мире - гуркхов. О своих согражданах, славящихся воинственностью и стойкостью, рассказало непальское издание The Diplomat. Но сначала коротко о движении гуркхского наемничества.
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Ещё со времён эпохи колониализма, жители горных районов Непала, славящиеся своей необузданной воинственностью, стали вожделенным объектом для вербовки в армию Британской Индии. И действительно: стойкие и храбрые до безрассудства, они были идеальными солдатами. Остаются они такими же и сейчас, состоящие в армиях Великобритании, Индии, полицейских формированиях Сингапура и личной охраны Брунейского султаната.
А теперь гуркхские воины воюют по обе стороны конфликта на Украине. В том числе и за российскую сторону.
Гуркхи. Источник фото: warspot.ru
И как считают журналисты издания The Diplomat, гуркхи настолько сильны в своём стремлении попасть на российскую спецоперацию, что осознанно увольняются из собственной армии, с прицелом попасть в действующие войска РФ на передовой.
И даже знание английского языка вместо русского тут совсем не помеха. А ведь известно, что военнослужащие гуркхи знают английский на достаточно высоком уровне.
Что самое главное по мнению газеты, привлекает молодых охотников за удачей из Непала в российской армии, так это достойное денежное довольствие и уважение к личности бойца, без разницы кто он и откуда прибыл.
А пока гуркхи якобы вступают в ВС РФ, их украинские коллеги со стороны ВСУ предпочитают добровольную сдачу в российский плен, чем участие в боевых действиях.