Соответствующие кадры опубликованы в соцсетях

Ещё одним бронированным образцом, названным в честь прославленного американского генерала Омара Брэдли, пополнился российский музей трофеев иностранной техники, захваченной в боях у украинской армии. Одной из таких машин оказалась БМП M2A2 Bradley, полученная в ходе сражения за Авдеевку. Кадры российского бойца у поверженной машины, заполонили социальные сети. И это не первый случай. В Запорожской области была получена и в бою ещё одна такая машина вместе с немецким танком Leopard, где её захват приковал внимание в виде импровизированной сессии на передовой, где не обошлось без приветов, которые предназначались господину президенту Украины Зеленскому, "предоставившему" ВС РФ прекрасный подарок. Видимо полученная под Авдеевкой, была подарком предновогодним. Первым, опубликовавшим подтверждающий снимок о наличии в российской армии очередного трофея, оказался ТГ-канал "Русская весна".





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Источник фото: ТГ-канал "Русская весна"





M2 Bradley создана в 1970 годах на гусеничном шасси и вооруженная автоматической 25-мм пушкой M242 Bushmaster в качестве основного оружия и ряда пехотных пулеметов легкого 7,62-мм. Против тяжелой бронетехники в комплекте имеются пусковые установки ПТУР Tоу.

Пока неизвестны подробности боя, но скорее всего об этом мы узнаем несколько позже.

А тем временем в Генштабе ВСУ признали, что сейчас украинская армия вынуждена находиться в водовороте сложных ситуаций, где Авдеевка лишь одна из таких точек. Другие сложные направления, где украинской армии максимально тяжело, это Лиманский, Бахмутский и Донецкий векторы атак.

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А кадры с захватом западной бронетехники деморализующе действуют на бойцов ВСУ.