Как легко и непринужденно заглушить все дроны противника в округе

СВО стала тем самым катализатором развития российской армии, как по части повышенной боеготовности, закалив действующие подразделения участием в боях, так и части технического оснащения, насытив передовую перспективными образцами защиты и нападения, к которым с полным правом можно отнести различные образцы радиоэлектронной борьбы и станции РЭБ.

Одним из таких является мобильный блок станции «Аргус-Антифурия», получивший новую версию. Благодаря нововведениям, оборудование уменьшилось в размерах с закономерным снижением массы и получило мобильную версию, внешне ничем не отличимую от обыкновенного чемодана для путешествий и переездов.

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Новая версия. Источник фото: rg.ru







Используя внешнюю реконфигурацию, у военного гаджета «исчезли» внешние антенны, которые были размещены скрытно для предотвращения определения назначения портативного устройства с воздуха, когда над квадратом местности, где используется передовое оборудование, может в высоте парить разведывательный беспилотник. А ведь львиная доля подобных обнаруженных технических средств именно таким образом и находилась.

Теперь ничто в этом «чемодане» не выдаёт тот самый антидронный комплекс, заявил в интервью ТАСС официальный представитель НПО «Кайсан», где и придумали девайс.





Старая версия. Источник фото: overclockers.ru





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Общая масса сдвинулась в сторону уменьшения и достигла 16 кг. Из открытых технических возможностей известно, что «короб с ручкой» работает в семи диапазонах и глушит практически любые беспилотные аппараты на расстоянии трех километров от миниатюрного модуля.