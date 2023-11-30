Ох уж эти хитрые русские – вечно мешают

На фоне неуспеха украинской армии на передовой, когда анонсированное много месяцев тому назад украинское контрнаступление выдохлось за 6 месяцев, так и не показав возложенных на него высоких ожиданий и соответственно весомых результатов, даже несмотря на колоссальные поставки тяжелой бронетехники передовых иностранных образцов и наступление по всем канонам западной военной науки, в зарубежной печати стали появляться критические публикации, почему «всё так». В издании CNN решили, что не последняя заслуга в преткновении украинского наступления об неприступные валы российских оборонительных позиций лежит на системах радиоэлектронной борьбы, одной из которых является «Поле-21». Эта установка запросто сбивает с курса и делает бесполезными такие типы передового управляемого вооружения, как корректируемые ракеты HIMARS и управляемые снаряды Excalibur. Об этом военный обозреватель в публикации поговорил с офицером 59-й мотопехотной бригады ВСУ.





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Источник фото: google.com





Со слов Павла Петриченко, РЭБ россиян, генерируя плотный слой радиоэлектронных помех, влияет на крайне чувствительную электронику высокоточного вооружения, уводя снаряды и ракеты от заложенных ранее координат «в молоко».

Чтобы избежать этого, приходится использовать обыкновенные боеприпасы без возможности корректировки курса, что кратно снижает их эффективность при сравнении с современными образцами вооружения, на которые не воздействовали бы силы российских РЭБ.

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«Поле-21» уже 7 лет исправно служит в ВС РФ, будучи взято на вооружение в 2016 году. Самой главной целью высокотехнологичного изобретения является наведение цифрового «белого шума» на устройства, получающие географические координаты с помощью спутникового канала связи. Один модуль радара закрывает полосу в пределах 25 километров.