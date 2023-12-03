Сначала ты "международно признанный" герой, а потом на тебя спускают всех собак

Скоро исполнится два года, как Россия начала свою спецоперацию на Украине и Зеленский в апреле во время Стамбульских встреч мог заключить наивыгоднейший мир с Кремлем. Но амбиции и приезд тогдашнего премьер-министра Джонсона Великобритании с русским именем Борис спутал все карты политических достижений, за которые придётся заплатить не отставному политику с туманного Альбиона, а лично Владимиру Зеленскому, до невозможности поверившему в свои силы и решившему стать чуть ли не современным Наполеоном и заблистать на сцене стратегических побед.

Теперь уже по утверждению сегодняшнего мэра Киева Виталия Кличко, хозяину Банковой придётся оплачивать свои же ошибки. И всё только «начинается».

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Источник фото: рбк

Так во время беседы со швейцарским журналистом портала 20 Minuten, столичный градоначальник рассказал, что в его голове нет ни капли удивления тому «потрясающему» факту, что доля авторитета Зеленского неуклонно ускользает вниз по крыше доверия украинского народа, чего не скажешь об украинских военных, коим тамошний народ продолжает верить. Кличко лишь бросил фразу, что украинцы сами увидели без помощи, кто эффективен, а кто лишь делает видимость успехов. Ожидания простых людей с Зеленским не оправдались. И Владимир Александрович ещё заплатит свою цену, уверен бывший боксёр.

По словам отставного титулованного спортсмена, сейчас на украинских кухнях витает высокой плотности вопрос, почему Зеленский не сказал правды о практически 100% начале российской СВО и не стал готовить украинское государство к борьбе с Москвой.

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Между тем служба «Рейтинг» показала: больше, чем Зеленскому, украинцы доверяют главкому ВСУ Залужному/