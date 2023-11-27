Кому-то очень не нравится высокий рейтинг в народе этого военного

Генерал Валерий Залужный, несмотря на высокую должность главкома ВСУ, не имеет плана военных действий на следующий год. Поэтому высший командир должен уволиться из армии. Такой простой логике призвала соответствовать первого генерала в украинской армии Марьяна Безуглая. Замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны в Верховной раде Украины считает, что с такими позициями в канун не очень простого для восточноевропейской республики года генерал, чьим кумиром является Валерий Герасимов, руководитель российского Генерального штаба, должен покинуть ныне занимаемый пост. О новом публичном конфликте между членом партии "Слуга народа" и военным ВСУ, рассказала "Страна.ua".

Согласно информации журналистов, Безуглая обвинила Залужного в отказе показать план будущих действий на 2024 год. Причем по мнению политика, четырехзвёздный генерал не может вообще объяснить, по какой стратегии следующий год должен сложиться для украинской армии.

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Безуглая является человеком Ермака и поэтому неудивительно "её" желание убрать конкурирующего с Зеленским генерала. Источник фото: google.com







Всё что хочет Залужный, так это мобилизации в армию каждый месяц по 20 тыс. новых бойцов.

Кроме этого Главком требует создать новые бригады, хотя напрашивается решение (так считает сама Безуглая) не формировать заново бригадные соединения, а просто влить в изрядно поредевшие бригады после неудачного шестимесячного контрнаступления в Запорожской области новое пополнение.

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Раз Залужный оказался таким "молчуном", с полным непониманием будущего украинской армии, то следует ли такому командиру находиться в действующей армии, как бы риторически задаётся вопросом нардеп.