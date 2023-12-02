Правда ученик вышел нерадивым и поздно понял уроки лета-осени

Из-за провала украинского контрнаступления на Юге Запорожской области и переходу ВСУ практически на всём протяжении границы с Россией и Белоруссией к активной обороне и к тому же самому действию на передовой, журналист и редактор из восточноевропейской республики Юрий Бутусов дал обязательный совет для руководства государства в лице Зеленского, Шмыгаля и Залужного. Как считает отставной советник министра обороны, украинский президент, премьер, главком ВСУ и Генштаб, должны незамедлительно «взять» уроки у россиян и научиться строить фортификационные сооружения с высоким уровнем защиты.

Российская концепция оборонительных позиций отличается глубиной и продуманностью. Причем первое слово необходимо применять во всех смыслах – российские окопы и глубоки (что увеличивает уровень защиты), и в то же время сделаны чрезвычайно продуманно, иначе глубоко, когда между определенными узловыми точками обороны проложены тоннели, минимизирующие появление в простреливаемых секторах российских военных.

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А ведь сколько пренебрежительных смешков было по поводу этих пирамидок с украинской стороны. Источник фото: warfiles.ru







К слову украинский лидер Зеленский «принял судьбу» и уже перестал говорить, что наступление продолжается. Теперь согласно новому приказу, необходимо срочно приступить к возведению непрерывной линии обороны от границ Западной Украины и до Донецкой и Луганской областей.





Источник фото: BBC.com





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Между тем нельзя забывать, что украинский Генштаб повёл себя безрассудно, полностью исключив план «Б», если так называемое летнее контрнаступление провалится, а оно провалилось, и теперь ВСУ вынуждены в кратчайшие сроки возвести рубежи из бетона и стали, призванные выдержать мощный российский накат. Но реально ли это? Если так называемую «линию Суровикина» ВС РФ возводили на протяжении полугода и даже больше, а Киеву это нужно сделать за условные месяц-два.