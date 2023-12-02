ВСУ собирались высадить массированный десант, но их план был раскрыт

Что бывает, когда твои грандиозные планы узнаёт заранее сторона, обладающая передовым ударным дроном в достаточных количествах, узнал украинский спецназ, вынашивающий идею усиленного десанта на противоположный от Херсона берег. В момент загрузки личного состава на скоростные катеры и небольшие корабли для пересечения широкого русла Днепра, подготовку десантной операции засекли российские разведывательные БПЛА, с высокой высоты неусыпно и незаметно отследившие предварительное подготовление украинских морпехов. Как только военнослужащие ВСУ оказались в наиболее беззащитном положении, на пришвартованные к левобережью великой русской реки были направлены барражирующие боеприпасы. Умело направляемые операторами российских ВДВ «Ланцеты» застигли противника врасплох и потопили ряд быстроходных катеров и лодок.





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Источник фото: overclockers.ru







После того как группа десантных средств была выведена из строя вместе со столпившимися рядом с плавсредствами украинскими коммандос, последующая операция потеряла всякий смысл и была отложена на неопределенный срок. Тем самым оставшиеся на левом берегу украинские солдаты в Крынках продолжают получать чувствительные потери, располагаясь в руинах прибрежного посёлка, оставаясь со стремительно тающим боекомплектом и редеющим отрядом сослуживцев, ежечасно обстреливаемых ствольной и РСЗО артиллерией ВС РФ. Высадка на противоположный берег без тяжелой бронетехники и поддержки с воздуха была явной авантюрой со стороны украинского Генштаба и распоряжения Владимира Зеленского. На фоне перехода на большинстве направлений в тотальную оборону сил ВСУ, тактика с высадкой следующих групп десанта в Крынках кажется абсолютно бесперспективной.





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Источник фото: ТГ-канал "Звезда News"

