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Madarator
РФ начала применять дроны-камикадзе "Привет" и уничтожать дальнобойную артиллерию НАТО у ВСУ
Эффективность такой контрбатарейной борьбы жутко злит украинский Генштаб

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   Пока западные страны восторгаются боевой эффективностью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в лице немецкого Welt, к осени 2023 года распространившегося на всём фронте украино-российского противостояния в зоне СВО и получившего большое количество улучшающих модификаций: от ночной версии, работающей в режиме тепловизора, до боеприпаса с двумя ударными ядрами, пробивающими дополнительную противокумулятивную защиту и основную броню, на спецоперации появился ударный дрон «Привет-82», замеченный сразу на 3-х направлениях.

   Поражающий беспилотник уже проявил себя на херсонском, угледарском и бахмутском направлениях. О новинке, уже задействованной в сражениях, в беседе с корреспондентом ТАСС пообщались сами конструкторы из организации «Око». Ввиду секретности разработки, вернее его точных тактико-технических характеристик, знание которых может помочь оппонентам из стана ВСУ, инженеры раскрывать их не стали, лишь уточнив, что «Привет» главным образом используется для борьбы со ствольной дальнобойной артиллерией, в частности с американскими гаубицами M777. 

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Источник фото: Александр Демьянчук –ТАСС


   В качестве штатного вооружения используется 82-мм мина, но возможно подвесить и иной боеприпас с массой не более 5,5 килограмм.

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   «Не забывают» российские оружейные конструкторы об уже ставшей легендарной «Герани», получившей в качестве дополнительного модуля модем с антеннами и украинской сим-картой, способного помимо запрограммируемого полёта совершать наблюдательный облёт, управляемый с земли российскими агентами.

#барражирующие боеприпасы #барражирующий боеприпас #барражирующий беспилотник #привет-82 #ударные дроны #ударные дроны россии #дрон привет
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