А ведь кто-то украинцам "обещал" выпить кофе на набережной Ялты ещё прошлой весной

Украинская армия используя даже максимальное перенапряжение всех сил и средств, не сможет вытеснить российские войска до конца 2024 года. Несмотря на все обещания Михаила Подоляки выпить кофе на набережной Ялты ещё минувшей весной. Об этом решили написать в Euractiv после беседы с анонимным источником из руководства блока НАТО.

Как утверждает чиновник в частной беседе, все обещания Запада помогать киевской власти в должной мере, обеспечивая финансовую и военную помощь, под конец 2023 года не всё так радужно, как это изначально задумывалось. Предполагалось, что производство ракет и снарядов для ВСУ будет в приоритете.

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Но есть маркеры, которые указывают, что альянс союзников Киева уже не может и дальше предоставлять высокий уровень поддержки восточноевропейской республике. Поэтому следует ожидать не прорыва на широком фронте украино-российского противостояния. А того самого отступления, о котором запрещено говорить в слух в высоких кабинетах украинской власти.





Источник фото: glavny.tv







Причём новость о том, что всё будет не слишком радужно, а точнее нет веского повода для прекрасного расположения духа, подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный в серии своих статей для популярной прессы, пользующиеся авторитетом во всем мире.

И уже словно вдогонку украинский президент Зеленский говорит, что результаты контрнаступления ВСУ недостаточные и это явно слишком «недобрый знак».

Между тем совсем недобрый знак для ВСУ и всей Украины кроется совсем в другом: Владимир Путин подписал указ о выделении около 11 трлн. рублей на оборону в следующем году. И Стамбула-2 не будет, а будет Берлин-1945.

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