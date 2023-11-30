А вот кажется теперь мы наконец начали

Под Авдеевкой снова жарко и даже очень: на одном из самых укрепленных районов в городе Авдеевка местный гарнизон ВСУ был поражён новейшим авиационным боеприпасом, пробившим толщи грунта и укрепленного железобетона, поразив укрывшихся украинских военнослужащих глубоко под землёй.

Как оказалось, ВКС РФ решили удивить видавших виды ветеранов обороны Авдеевского коксохимимческого завода, «торпедировав» промышленный фортификационный центр обороны ВСУ передовым образцом ракетного вооружения.

реклама

Об ударе «бога грома» первыми написали в ТГ-канале Народной милиции Донецкой республики и разместили соответствующее видео с боевой работой фронтовой авиации по помещениям прекрасно укрепленной фабрики.





Источник фото: sdelanounas.ru







Что удивительно, управляемому снаряду оказались нипочем ни многометровые слои утрамбованного грунта, ни железобетонные покрытия туннеля. Всё это оказалось пронзено и сдетонировало уже внутри под залпом ракет, выпущенных с бомбардировщиков. Что был применён за тип ракет и их наименование – но наверняка это что-то мощное с передовой боевой частью, так как подобных новостей с фронта ещё не поступало.

Между тем другим отрядам ВСУ не менее "сладко": их атаковали мощными прилётами корректируемых бомб отечественные "Сушки", сбросив самостоятельно планирующие управляемые бомбы с безопасного расстояния для самолёта дистанции и поразили все выявленные объекты сопротивления украинской армии во всё той же Авдеевке.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

А рядом с Артемовском достигнут ещё один успех – освобожден населённый пункт Артемовское.