Даже большая непогода не стала препятствием для качественной работы армейского спецназа

Авиационный корректировщик из армейского спецназа ВС РФ дал точные координаты фронтовой авиации ВКС и уничтожил тем самым укрепленные позиции ВСУ под Авдеевкой. О непростой полевой работе армейских разведчиков рассказали в ТГ-канале «1-го армейского корпуса».

Удар получился по-военному суровым и точным — крупная атака поразила личный состав и укрепления на Авдеевском направлении, - говорится в описании. Для ударов использовались бомбы ФАБ-500, способные превратить фортификационные сооружения из бетона и металла в груду искорёженных обломков. Разумеется, после прямого прилёта такого авиационного боеприпаса противнику трудно сохранить здоровье, комментируют в публикации.

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Источник фото: ura.ru





Удар на видео был записан через призму оптического прибора с интегрированным тепловизором, где даже через такое стекло виден масштаб разрушений. По уточнённым данным, использовались хорошо зарекомендовавшие себя советские боеприпасы, соединённые с модулями коррекции и планирования. Именно благодаря современному оборудованию бомба получилась такой точной.

А тем временем российские инженеры и конструкторы не сидят сложа руки в уютных конструкторских бюро, а разрабатывают самые современные и передовые средства, способные наряду с бортами классической пилотируемой боевой авиации, выполнять сопоставимые по силе воздействия и эффективности вылеты на передовую. Речь идёт о создании программ обучения для подразделений операторов дронов. Причём отряды будут вовсе не "классическими": на вооружении таких групп будут использоваться тяжелые ударные дроны С-70 "Охотник".





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