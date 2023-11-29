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Madarator
ВС РФ освободили Артемовское в ДНР, которое не смогли в свое время взять даже ЧВК "Вагнер"
Тактический успех получилось развить прекрасным взаимодействием авиации, артиллерии и штурмовиков

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   Пока в иностранной западной прессе идут дискуссии о том, кто виноват и что делать, потому что запрошенные в большом количестве современные средства, такие как танки Leopard и Challenger, БМП Bradley и иные средства вооружения, не смогли принести победы Украине и ни капельки показать тот самый результат, ради чего затевалось наступление ВСУ на юге Запорожской области; а Владимир Зеленский уже публично «воюет» с Валерием Залужным (делая это руками нардепа Верховной рады Марьяны Безуглой), передавая, как эстафетную палочку, вину за происходящее на полях сражений, российская армия даёт тот самый результат на поле боя. В общем всё то, что и оценивается по факту, а не куча громких слов, сказанных с высоких западных трибун, чем так славились политики Украины в бытность свою в чрезвычайно частых заграничных командировках в Европе или в США.


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Источник фото: iz.ru


   В свежей сводке Минобороны РФ от 29 ноября было сказано, что поселение Артемовское в ДНР в результате согласованных действий различных родов войск, освобождено. В удачной операции тактического уровня принимали участие силы фронтовой авиации и наземные силы в виде скоординированного огня артиллерии и штурмовых отрядов. Теперь Артёмовское свободно от украинской армии.

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   Интересный факт: в момент взятия Артемовска (Бахмута), ЧВК «Вагнер» продвинулись за город, но так и не сумели отбить у ВСУ Хромово (Артемовское), а вот сегодняшняя российская армия с этим справилась на 100%. Что явно говорит о возросшем уровне боевого взаимодействия в очень непростых штурмовых операциях

#чвк &quot;вагнер&quot; #хромово #артемовское #освобождение артемовского #сводки мо рф
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