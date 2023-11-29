Такая песня видите ли, будит любящих поспать украинских солдат и офицеров

На передовой украино-российского противостояния боец ВСУ жалуется, что российская сторона мешает спать и заставляет пробуждаться украинских военнослужащих музыкальным творчеством Олега Газманова. Солдатам и офицерам ВСУ приходится вставать рано утром из-за звучащей песни с названием "Вперед, Россия". Причем известная музыка настолько въелась в подкорку недовольным оппонентам, что они вынуждены использовать обсценную лексику, дабы показать свое злостное огорчение.

Подобная тактика со стороны ВС РФ далеко не редкость, где российская группировка показывает себя прекрасно владеющей, помимо обычных вооружений, средствами современной психологической борьбы, запустив во время противостояния на Харьковском театре боевых действий лазерное шоу. В момент ночи на небе появилась надпись "ВСУ, не беги, умрешь усталым".

реклама





Источник фото: дзен-канал "Тип Топ"







рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Между тем украинским бойцам есть на самом деле отчего загрустить, ведь в Москве приняли военный бюджет на следующий год, составляющий по меньшей мере около 100 млрд. долларов, став самым грандиозным за всю современную историю России. Разумеется, все эти деньги пойдут на иностранные счета и распихивание по карманам, как это делали и делают украинские чиновники, воруя, словно завтра никогда не настанет, (прямая цитата из нашумевшего интервью для западной прессы о Зеленском) а на закупку передового вооружения в "товарных" количествах, ведь отвергнув раз мирный план во время переговоров в Стамбуле, более выгодных условий Киеву в Кремле точно не предложат. Так что пока песни Народного артиста России для украинских военнослужащих, это явно меньшее "зло".