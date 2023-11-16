Эта ночь украинским военнослужащим запомнится надолго

В Сеть загрузили кадры лазерного шоу на передовой противостояния в Харьковской области. Именно с помощью проецирования в ночное небо разноцветных надписей и фигур на украинских военнослужащих применили психологическую атаку. По информации с мест, "светопреставление" случилось в районе населённого пункта Пески, где российская армия пытается продавить украинскую оборону.

В слабо освещенным небе, затянутом ночным мраком, появлялись различные картины и искусственные фигуры, где вполне лаконичный художественный перфоманс закончился конкретным посланием: "ВСУ, не беги, умрешь усталым". Закадровые комментарии со стороны украинских бойцов предполагают, что первые остались под впечатлением.

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Источник фото: google.com





Использование передовых методов так называемой психологической борьбы российской армией применяется с первых дней начала спецоперации на Украине. Изначально для этого функционировал передвижной радиокомплекс на основе броневика "Тигр", излучающий волны с радиостанцией "Жизнь". Именно на частоте военного радио звучали призывы солдат и офицеров украинской армии поскорее сдаться.

Но наиболее эффективным методом воздействия на душу и разум противника в настоящих реалиях, рассказанным и показанным даже на американском телевидении, является радиочастота "Волга", объясняющая, как желающим прекратить бессмысленное противостояние с российской армией украинским бойцам сдаться.

Если украинские подразделения не сдаются, то их безопасность неспособны защитить даже иностранные образцы, при попадании в которые остаются зияющие горелым металлом дыры.





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