Им обоим есть отчего расстраиваться

Нет ничего хуже, чем раздор внутри одной некогда целой команды, когда в зоне ответственности находится судьба всей страны и проживающего на её территории народа. О том что не всё ладно в межличностных отношениях президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, уверены в издании The Economist. Причем всё настолько серьёзно, что журналисты материала выбрали слово «ужасные», пометив таким прилагательным отношения между двумя лидерами — политическим и военным.

Как следует из журналисткой работы, анонимный чиновник из украинского правительства сказал, что удивляться тут нечему — контрнаступление ВСУ остановилось, так и не достигнув своих целей, аккуратно обрисовав его итог, как «зашедшего в тупик». И действительно, трудно «продать» западной аудитории тот факт, что взятие нескольких сёл вблизи текущей линии разграничения, «разменяв» за такой жестокий успех жизни десятков тысяч солдат и огромное количество уничтоженной иностранной бронетехники, можно назвать победой и достижением даже промежуточных целей.

реклама





Источник фото: google.com







И вместе с тем вполне закономерно, что стороны уже вышедшего в публичную плоскость конфликта стараются перенаправить ответственность на сторону внутреннего оппонента. Между тем большинство правительственных чиновников больше доверяют и согласны с мнением генерала Залужного, выводы которого называются «трезвыми».

Как заявил чиновник-аноним, у политиков выходит, что украинские генералы — идиоты, получившие военное советское образование; у генералов всё ровно наоборот: политики просто путаются под ногами, как ничего не смыслящие в военном ремесле дураки.

Не стоит забывать такой важный фактор внутриполитической борьбы, как никуда не девавшееся уголовное дело из-за стремительной потери южных территорий Украины, куда вошли Херсон с областью. И тут всё не очень хорошо уже для Залужного, который по материалам дела проходит как свидетель. Ну это пока. И как заявили уже на правах тайны в Генштабе ВСУ, беседы с западной прессой главкома есть не что иное, как та самая страховка.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

А вот против офиса президента Украины играет тот факт, что в ходе опросов среди населения, рейтинг доверию к Зеленскому показывает нисходящий тренд, а у Залужного стабильно высокий, достигающий 70% рейтинг одобрения.