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Новая эпоха порождает новые вызовы, решение проблемы которых не требует долгого размышления, ибо неспешное раздумье может значительно затруднить последующую жизнь. Речь идёт о появлении на горизонте высоких технологий миниатюрной системы идентификации «свой–чужой». Причем новый модуль создан именно для интеграции в беспилотную воздушную технику. Такое устройство создали в России, о чем рассказали в отечественном Ростехе.
По словам пресс-службы госкорпорации, сегодняшнее поле боя стало тем самым океаном изобилия для разномастных БПЛА, выполняющих функции как барражирующих боеприпасов, так и разведывательных аппаратов. И что самое интересное, одинаковые модели и варианты есть на вооружении как российской, так и украинской армий. Что естественно порождает ряд трудноразрешимых задач — ведь как стремительно понять кто перед тобой в небе: свой дрон, запущенный совсем недавно, или точно такой же, но запущенный с «той стороны»? Разрешить такой вопрос с правильной визуальной константой и должен новый гаджет.
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Источник фото: Rg.ru
О новинке рассказал лично главный директор НПП "Пульсар" Сергей Боровой, где и создали опознаватель.
Устройство в полностью автоматическом режиме обозначает российские дроны на дистанции от 1 метра до 100 километров с предельной высотой в 5000 метров от базового радиопередатчика. Компактность вкупе с небольшой массой в 0,150 килограмм и невысоким энергопотреблением делают совместимость с практически любым типом дронов идеальной. Осталось дело только за малым – наладить промышленное производство столь необходимого портативного оборудования.