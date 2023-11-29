Новинку можно установить на большинство используемых на фронте СВО воздушных аппаратов

Новая эпоха порождает новые вызовы, решение проблемы которых не требует долгого размышления, ибо неспешное раздумье может значительно затруднить последующую жизнь. Речь идёт о появлении на горизонте высоких технологий миниатюрной системы идентификации «свой–чужой». Причем новый модуль создан именно для интеграции в беспилотную воздушную технику. Такое устройство создали в России, о чем рассказали в отечественном Ростехе.

По словам пресс-службы госкорпорации, сегодняшнее поле боя стало тем самым океаном изобилия для разномастных БПЛА, выполняющих функции как барражирующих боеприпасов, так и разведывательных аппаратов. И что самое интересное, одинаковые модели и варианты есть на вооружении как российской, так и украинской армий. Что естественно порождает ряд трудноразрешимых задач — ведь как стремительно понять кто перед тобой в небе: свой дрон, запущенный совсем недавно, или точно такой же, но запущенный с «той стороны»? Разрешить такой вопрос с правильной визуальной константой и должен новый гаджет.

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Источник фото: Rg.ru





О новинке рассказал лично главный директор НПП "Пульсар" Сергей Боровой, где и создали опознаватель.

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Устройство в полностью автоматическом режиме обозначает российские дроны на дистанции от 1 метра до 100 километров с предельной высотой в 5000 метров от базового радиопередатчика. Компактность вкупе с небольшой массой в 0,150 килограмм и невысоким энергопотреблением делают совместимость с практически любым типом дронов идеальной. Осталось дело только за малым – наладить промышленное производство столь необходимого портативного оборудования.