Теперь таким устройством можно пользоваться отдельно от основного автомата

Украинские оружейники смогли добиться удобства в работе штатного подствольного гранатомета автоматов серии «Калашников». Телескопический приклад с пружинным механизмом позволяет поглощать часть отдачи и доукомплектован так называемым затыльником.

Об успехе украинских коллег было сообщено в специализированном отраслевом журнале «Калашников». В публикации четко акцентировано, что различные варианты оборудования для «подствольников» знаменитого автомата заполонили рынок, но лишь небольшая часть из них получила удачную конструкцию и надёжность.

реклама





Источник фото: kalashnikov.ru







Сам образец изготовлен в украинской столице, где в набор «юного гранатомётчика» входят сам приклад и вертикальная рукоять, интегрируемая на дуло гранатомёта. Сама же конструкция явно не очень большая, «добавляющая» по габаритам в длину лишь 18 сантиметров, в итоге делая АК в 47,5 см. В качестве основных материалов используются алюминий, прошедший процедуру анодирования и сталь, покрытая одним из видов оксидов. Дополнительный «затыльник» весит не более 1 килограмма.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

По информации автора, украинский проект очень похож на аналогичный российский «Ротор 43», отменённый из-за слабой прочности.