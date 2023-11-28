Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
На Украине модернизировали подствольный гранатомет АК, снадбив его телескопическим адаптером
Теперь таким устройством можно пользоваться отдельно от основного автомата

реклама

   Украинские оружейники смогли добиться удобства в работе штатного подствольного гранатомета автоматов серии «Калашников». Телескопический приклад с пружинным механизмом позволяет поглощать часть отдачи и доукомплектован так называемым затыльником. 

   Об успехе украинских коллег было сообщено в специализированном отраслевом журнале «Калашников». В публикации четко акцентировано, что различные варианты оборудования для «подствольников» знаменитого автомата заполонили рынок, но лишь небольшая часть из них получила удачную конструкцию и надёжность.

реклама


Источник фото: kalashnikov.ru


   Сам образец изготовлен в украинской столице, где в набор «юного гранатомётчика» входят сам приклад и вертикальная рукоять, интегрируемая на дуло гранатомёта. Сама же конструкция явно не очень большая, «добавляющая» по габаритам в длину лишь 18 сантиметров, в итоге делая АК в 47,5 см. В качестве основных материалов используются алюминий, прошедший процедуру анодирования и сталь, покрытая одним из видов оксидов. Дополнительный «затыльник» весит не более 1 килограмма. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

   По информации автора, украинский проект очень похож на аналогичный российский «Ротор 43», отменённый из-за слабой прочности.

#gpn #адаптер для автономного применения #гп-25/30/34 #подствольный гранатомет #подствольный гранатомет ак
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
41
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
22
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
11
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
12
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
12
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
2
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
1
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Sony PlayStation может обанкротиться
20
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
11
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
7
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
7

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
287
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
23
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
13
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
14
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
27
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1

Сейчас обсуждают

valderm
14:39
да хоть 25%, да хоть 50% - когда 4090 выдает на новых и на коленках собранных игропделок 45-50 fps - брать карту за 200 Килорублей - верх безумия
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Китя.
14:34
фентанольшиков работать заставят.
"Закон о чипах" заставляет азиатских производителей полупроводников переносить свои мощности в США
Николай Тищенко
14:29
Красиво ты вошёл в мою грешную жизнь, красиво ты ушел из нее. 🤣
1 января Тинькофф уволит почти всех удалёнщиков, проживающих за пределами России
Китя.
14:28
Сарай на отшибе купили.
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Bratken
14:28
>Пока удалённая работа разрешена в Армении, Казахстане и Беларуси Потому что юрлица там. Собесился недавно и сказали, что в Казахстане норм.
1 января Тинькофф уволит почти всех удалёнщиков, проживающих за пределами России
OgoGoLog
14:26
Твой то акк жив ещё из-за лени администрации. Ты сам с забаненного бота перелез. Ещё выделывается.
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
aoxoa1
14:20
А как же гелий-3? Прилетел, насосом накачал в шарики гелия-3, отвез на землю, продал по 20 млн баксов за кило - профит! В элиту не играли чтоли.
Tesla Model 3 признана наименее надежным автомобилем
Demiurg666
14:15
Чо, Дойчланд фсё? Вслед за Эпол?))
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
Demiurg666
14:13
Никто, кроме хомячков, и не считает, что динозавровые вымерли от астероида)) Имела место совокупность факторов.
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
Truth Sееker
14:13
Ему не привыкать
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем