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Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
Такая ракета делает бесполезным весь американский авианосный флот

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    О предельных тактико-технических характеристиках российского гиперзвукового оружия, специально созданного для уничтожения крупных надводных кораблей рассказал китайский Sohu. По словам авторов публикации, ракета "Циркон", как и следует образцам подобного класса, показывает скорость выше звука и с особой точностью предназначена именно для выведения из строя крупных кораблей с самыми разными последствиями для поражаемого объекта лишь одним своим попаданием. Причем под последними на китайском портале понимают судна страны с самым большим военным флотом, коим на данный момент является ВМФ США.

    Как особо подчеркивает журналист в публикации, "Циркон" — является той самой первой гиперзвуковой ракетой, размещенной на морской платформе. Причем воздушная хищница запускается с различного типа военных надводных кораблей и даже подводных лодок, способная пролететь расстояние в 1000 километров. Сложность же перехвата обеспечивается за счёт высокой скорости движения, превышающей скорость звука в несколько раз. Поэтому текущим поколениям сил ПВО\ПРО нужно очень постараться, чтобы перехватить несущийся на огромной скорости морской боеприпас.

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Источник фото: aex.ru


   К ещё одному положительному свойству в статье отнесли возможность наведения ракеты на цель разнообразными инструментами, такими как лазерные установки, сканеры-антенны и космические спутники. К тому же и сами электронные компоненты ракеты не лишены модуля захвата цели, действующего по принципу захвата тепловой сигнатуры потенциальной цели, обнаруживая высококонтрастные объекты.

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   Ракета, как заметили в материале, не только ''есть'', но и прошла серию успешных испытаний, когда со средней скоростью в 5700 километров в час в 2020 году поразила объект в Баренцевом море, будучи запущенной из Средиземноморья с корабля "Адмирал Горшков" класса фрегат. И пролетела такое обширное расстояние всего лишь за 260 секунд. На данный момент ракета находится на вооружении АПЛ, крейсеров и фрегатов в российском флоте.

#гиперзвуковая ракета #циркон #гиперзвуковая крылатая ракета #адмирал горшков
Источник: sohu.com
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