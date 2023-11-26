Новое обновление в линейки "Гераней" тяжело обнаружить

В мрачном осеннем небе украинской столицы вновь появились черные беспилотники. О появлении в воздухе аппаратов с тёмным окрасом написали в ТГ-канале "Военный обозреватель" и разместили подтверждающее видео.

"Чёрные Герани", как уже окрестили обновленный БПЛА россиян на Украине, представляет собой "классическую" модель барражирующего боеприпаса, но для снижения радиолокационной заметности и визуального наблюдения с поверхности земли в тёмное время суток или пасмурную погоду, корпуса воздушных аппаратов стали изготавливаться из карбона, а поверхность дрона покрывать чёрной краской.

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Между тем в момент налёта были выведены из строя пара мощных магистральных линий электричества, подпитывающих город-миллионник и рядом расположенные районы. Из-за серьёзных повреждений некоторые из таких объектов отключились.





Источник фото: topwar.ru





А в то время западные эксперты считают, что это была не полноценная атака российских сил на энергетическую инфраструктуру Киева, а лишь "пробой пера" в попытках обнаружить закономерности в работе местных сил ПВО и как они быстро и с какой эффективностью реагируют на налёты беспилотных дронов. Причём российские военные заводы и фабрики вышли на очень высокие уровни производства, производя до 1000 БПЛА, а возможно и больше за календарные 30 дней.

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Иностранные специалисты так же обеспокоены невероятным прогрессом российской стороны по части развития технологий РЭБ, способных нарушить работу как украинских ударных БПЛА, так и современных западных вариантов.