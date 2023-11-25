Такого мнения придерживается спикер ВС ВСУ Юрий Игнат

Эта ночь и утро стала рекордной для украинской столицы по части количества атаковавших Киев ударных дронов семейства "Герань". По данным украинской стороны город-миллионник выбрали в качестве своей самой главной цели по меньшей мере 75 БПЛА этого типа. И как заявляет украинское командование, было сбито 99% всех участвовавших в атаке воздушных машин. Правда каким образом "единственный" прорвавшийся дрон обесточил под 200 отдельно стоящих зданий и помещений, в украинском Генштабе не пояснили. А между тем новую деталь подметил официальный спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат





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По словам украинского полковника, новые модели "Гераней" поменяли свой основной окрас — вместо классического белого или серого цветов, обновлённые варианты дальнелетящего дрона получили полностью чёрный корпус. Причем для снижения радиолокационной сигнатуры "птички" получили карбоновое покрытие.

По мнению Игната, это не первый модернизационный пакет российских дронов, получивший в момент своего апгрейда композитный материал, но первый, который, в качестве покрытия светоотражающей поверхности использует карбономатериал.









Согласно измышлениям украинского полковника, карбоновый слой поглощает радиолокационные волны сканирующих антенн ПВО ВСУ, а чёрный цвет маскирует от визуального наблюдения в тёмном ночном небе искомый объект.

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По уточнённым данным, если верить официальным украинским СМИ, одна "Герань", которую не смогли сбить в "самом насыщенном ПВО городе мира", смогла стать источником повреждения крупных магистральных линий электропередач и линий распределения. А так же вызвала и до сих пор вызывает отключение света в разных районах протяженного города.