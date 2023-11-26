Вчера телеграм заполонили видео с убегающими с Ясиноватая-2 украинскими бойцами

Пока украинские официальные лица хранят молчание по поводу оставления так называемой авдеевской промки, размещенной у станции Ясиноватая-2, занятие этого особо важного укрепрайона российской стороной ложится тяжким грузом на шею украинского Генштаба. Ведь укрепляемые на протяжении долгих восьми лет (в строительстве и фортификации самое деятельное участие принимали офицеры-инженеры НАТО) и удерживаемые практически 10 лет начиная с 2014 года, позиции имели первостепенное значение. И вот почему.





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Источник фото: dnr-news.ru







После оставления "промки" в оборонительном районе ВСУ контролируют лишь Царскую охоту и пункт ПВО западнее. Между тем теряется необъяснимо важный и сильный рубеж обороны в юго-восточном квадрате Авдеевки, расположенный на холмистой платформе. Поэтому ВС РФ теперь с чистой совестью могут проецировать давление как на район Царской Охоты, так и проникать в расположенные рядом лесные массивы.

Как только подтянутся фланги и укрепится новозанятый плацдарм, с наибольшей вероятностью можно предположить, начнётся штурм частного сектора, куда и бежали бросившие позиции украинские военнослужащие после оставления укрепрайона у Ясиноватой-2.





Солдаты ВСУ бегут с Промки в частный сектор. Источник фото: ТГ-канал "НГП Разведка"







Помимо этого, захваченные высоты позволят эффективно наводить ударные дроны и "подсвечивать" цели для огня тяжелой артиллерии ВС РФ, контролирующей низину.

И тут у украинского Генштаба всего два варианта, причем оба плохих: отступить с позиций, находящихся в низине, тем самым дав беспрепятственный доступ в город, либо остаться на старых позициях в низменности, и находиться под беспрерывным огнем тяжелого калибра, будучи как на ладони перед лицом корректировщиков и разведчиков.





Источник фото: colonelcassad.livejournal.com





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Попытка вернуть высоты оставленной промышленной зоны через атаку по низу частного сектора, сделает потери наступающих колонн ВСУ просто критическими.