Бои длились двое суток и закончились изгнанием уцелевших бойцов ВСУ

ТГ-канал "Рыбарь" сообщает о сегодняшнем успешном штурме последнего строения в так называемом районе "Ясиноватая-2", больше известным как Авдеевская промка. Штурм укрепрайона продолжался несколько дней и не был простой и лёгкой прогулкой. Именно эти позиции украинская армия контролировала с 2014 года, всячески укрепляя и расширяя фортификационные укрытия.

Но даже с потерей обозначенных бункеров и бетонированных блиндажей ВСУ наверняка предпримут вернуть утраченное назад, правда рассчитывать в здравом уме на такое сложно. Между тем бои за Авдеевскую промку для украинской армии с использованием резервов и участием при строительстве офицеров НАТО с их опытом и методиками возведения бункеров, закончились неудачей.

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Источник фото: za-dergavy.livejournal.com







А для российской армии, контроль над свежеприобретенными позициями позволит усилить тактическое давление на южные кварталы пригорода Донецка, так как промышленная зона находится на холмистой возвышенности.

Есть успехи и у "северной российской группировки", где отечественные фланги начинают закрепляться у железнодорожного полотна с последующим развитием плацдарма в сторону коксохимического завода.





Источник фото: ТГ-канал "Рыбарь"





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По данным российского радиоперехвата, окруженные бойцы ВСУ недовольны ухудшением снабжения и "исчезновением" старших офицеров в направлении безопасных позиций, находящихся за пределами авдеевского гарнизона ВСУ. Причем это лишь малая проблем военнослужащих: растут потери из-за дефицита снарядов, а прибывшие пополнения быстро обрастают потерями и не способны переломить ситуацию в пользу украинской армии.