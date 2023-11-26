Кажется это поняли не только в украинском Генштабе

Ситуация на полях сражений украино-российского противостояния остаётся стабильно тяжелой для ВСУ. И на это удручающее положение украинских сил ни на каплю смогли оказать положительного влияния танки западных союзников Киева, переданные в украинскую армию. Бесполезными оказались Leopard, Challenger и вот уже и Abrams. Как оказалось, танковое разнообразие трёх ведущих военных держав кроме моральной победы, да и то угаснувшей с окончанием неудачного украинского контрнаступления, длящегося на протяжении шести месяцев, ничем иным не помогло. О непростой судьбе армады бесполезного выбора и неудавшихся ожиданиях решили написать в Business Insider, журналисты которого пообщались с военными специалистами.

В публикации издания рассказали, что передовые образцы западного танкопрома не превратились в миг в волшебную палочку или в волшебное оружие, только мигом своего появления на передовой изменившее ухудшающиеся баланс в сторону украинской армии. Этого не произошло, с суровой констатацией фактов рассказали в материале.

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Бывший министр обороны Резников на фоне Леопарда. Источник фото: google





И теперь перед украинским Генштабом стоит новый вызов — что делать с остатками передовой западной бронетехники в стремительно ухудшающиеся ситуации, когда наступающая зима с усиливающимися атаками русских приближают потенциальный крах.

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Вместе с тем иностранные союзники Киева выражают большое неудовольствие неудачным шестимесячным контрнаступлением ВСУ, когда казалось бы было сделано всё для потенциального успеха масштабного наступления на юге Запорожской области. Вашингтон и Брюссель передали Киеву танки, тяжёлую артиллерию и иные типы фундаментальных вооружений, а солдаты и офицеры ВСУ прошли обучение в западных странах в подготовительных лагерях НАТО. Но что с этого? По результатам летне-осенней компании силы украинцев захватили несколько ничего не значащих даже в оперативном плане мелких сёл, но потеряли огромное количество бронетехники и опытных ударных соединений.